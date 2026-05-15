Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ve beraberindeki şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç, şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağını belirtti.

Şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

MASAK DEŞİFRE ETTİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi ve hesaba ilişkin mali analiz yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın banka hesap hareketlerinin de incelendiği ifade edildi.

İddialara göre MASAK incelemesinde, Kütahyalı'nın banka hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 lira para girişi tespit edildi.

Aynı dönemde hesaplarından 1 milyon 472 bin 582 lira çıkış olduğu öne sürüldü.

Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş olduğu değerlendirildi.