Adana merkezli yürütülen "yasa dışı bahis", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cep telefonunun şifresini emniyet birimleriyle paylaşmadığı öne sürüldü.

Ayrıca gazeteci Emrullah Erdinç ise dosyada yer alan delillerin oldukça "kapsamlı ve güçlü" olduğunu aktardı.

'KÜTAHYALI'NIN DURUMU 'ZOR'

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar da yaptığı açıklamada Kütahyalı’nın durumunun "zor" olduğunu savundu.

Soruşturma dosyasında yer alan ifadenin 244 sayfa olduğunu, bu sayfaların büyük bölümünü MASAK raporlarının oluşturduğunu belirten Tayyar, ayrıca Kütahyalı’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini de ileri sürdü.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLDU

Bu arada soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri gündem oldu.

Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:

2009 model Jaguar marka araç

1981 model klasik otomobil

2013 model Volkswagen

2023 model Chery

1998 model Range Rover

2003 model Range Rover

Sarıyer’de bir apartman dairesi

İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi

Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda yüzde 50 hisseli bahçe dubleks

'TAHLİYE' İSTEDİ

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı'nın mahkemede serbest bırakılmak istediğini söylediği aktarıldı.

Aktarılana göre Kütahyalı talebinde; "Eşim hamiledir ve her gün ağlamaktadır. Düşük yapma ihtimalinden korkuyorum. 12 yaşındaki 2 kızım 2 gündür akran zorbalığı yaşamaktadır, tüm gün ağlamaktadır. Çünkü medya hakkımda uydurma haberler yapmaktadır. Bir an evvel hamile eşime ve 2 kızıma kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.