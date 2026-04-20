Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Bayern Münih maçında attığı birbirinden güzel iki golle dünya futbolunda adından söz ettirdi. Efsane futbolculardan Thierry Henry onun için "Artık potansiyelden bahsedilemez, tartışmasız dünya klası.

Dünya futbolunda varlığını ispat etti, elit bir oyuncu" derken; gollerini sıraladığı Manuel Neuer bile ondan övgüyle bahsetti. Milli yıldıza karşı bir şekilde mesafeli olduğu konuşulan teknik heyet ise ilk kez suskunluğunu bu kadar net şekilde bozdu. Real Madrid'in Alaves ile oynayacağı maç öncesi konuşan teknik direktör Alvaro Arbeloa, Arda için şunları söyledi:

"Arda Güler... Son 3 ay çok yoğun geçti ve harika bir ilişki kurduk. Buraya geldiğimde onun önemli maçlarda oynayamayacağına dair söylentiler vardı. Bayern ve City maçlarında nasıl oynadığını hepiniz gördünüz.

"ŞİMDİDEN GERÇEKLEŞTİRDİ"

Onun yeteneğinin ve hırsının, gösterdiği fedakarlığın farkına vardım. Bu onun başarısı çünkü yaptığı hatalardan ders çıkardı. Bu sene Arda Güler'in senesi. Büyük ve başarılı işler yaptı. O, gelecekte büyük işler başaracağını düşündüğünüz bir oyuncu değil. Bunları şimdiden gerçekleştiren bir oyuncu."

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Arda Güler, 6 gol ve 13 asistlik skor katkısı verdi. Transfermarkt'a göre 21 yaşındaki milli yıldızın piyasa değeri ise 90 milyon euro...