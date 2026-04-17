Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Trostberg kasabasında, film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Yerel bir ilandan sadece 15 Euro (yaklaşık 794 TL) ödeyerek antika bir kasa satın alan adam, evine getirdiği bu sıradan eşyanın içinde hayatının sürprizini buldu. Kasayı temizlemeye başladığında gizli bir bölme keşfeden şanslı alıcı, içinde piyasa değeri yaklaşık 32 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 700 bin TL ) olan 250 gramlık bir altın külçesiyle karşılaştı.

Gizli Bölme Temizlik Sırasında Ortaya Çıktı

Dışarıdan bakıldığında oldukça yıpranmış ve sıradan bir metal kutu gibi görünen ikinci el kasanın içinde bir hazine yattığına dair hiçbir belirti yoktu. Yeni sahibi, objeyi detaylı bir temizlikten geçirdiği sırada kasanın tabanındaki sahte mekanizmayı fark etti. Mekanizma tetiklendiğinde ortaya çıkan 250 gramlık som altın külçesi, Avrupa pazarında yatırımcıların en çok tercih ettiği standart ölçülerden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, altının kusursuz durumunun, on yıllardır hiç dokunulmadan saklandığına işaret ettiğini belirtiyor.

Dürüst Alıcı Polisin Yolunu Tuttu

Kasanın yeni sahibi, bulduğu serveti saklamak yerine örnek bir davranış sergileyerek Trostberg polisine başvurdu. Bavyera polisi, dürüst adamın ihbarı üzerine hemen harekete geçerek kasanın eski sahibini bulmak için soruşturma başlattı. İlan platformu üzerinden yapılan incelemeler sonucunda satıcıya ulaşıldı. Satıcının, 90 yaşındaki büyükbabasının evindeki eski eşyaları elden çıkaran torunu olduğu anlaşıldı.

90 Yaşındaki Sahibinin Unuttuğu Miras

Polis sorgusunda kasanın eski sahibi olan 90 yaşındaki adamın, altını muhtemelen yıllar önce birikim amaçlı aldığı ancak zamanla kasanın içindeki gizli bölmeyi tamamen unuttuğu ortaya çıktı. Kasanın uzun süredir kapalı kalması ve yaşlı adamın hafıza kaybı, bu büyük sırrın 2026 yılındaki satışa kadar gizli kalmasına neden olmuş.

Örnek Sonuç: Hem Dürüstlük Hem Ödül Kazandı

Alman yasalarına göre, satılan bir eşyanın içindeki bilinmeyen değerli nesnelerle ilgili mülkiyet hakları karmaşık yasal süreçlere yol açabiliyor. Ancak alıcının dürüstlüğü ve tarafların iyi niyeti sayesinde olay mahkemeye taşınmadan çözüldü. Altın külçesi, onu yıllar önce oraya koyan 90 yaşındaki asıl sahibine iade edildi.

Hikayenin sonu ise herkesi mutlu etti. Alman yasaları uyarınca, bulduğu değerli eşyayı iade eden kişilere ödenen "bulucu ödülü" kapsamında, dürüst alıcıya hatırı sayılır bir maddi tazminat verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Trostberg polisi, olayı "vatandaşlık bilinci ve dürüstlüğün en güzel örneği" olarak nitelendirdi.