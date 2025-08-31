Küresel piyasalarda altın yönünü yukarı çevirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine ilişkin mesajları, Washington'un Hindistan'a uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı.

TİCARİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Nisandan beri karışık seyir sergileyen üst sınırına yaklaşan ons altın, 3 bin 430 dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Saray'ın merkez bankası üzerindeki baskılarına ek olarak, küresel ticaret gerilimleri de fiyatların yukarı yönlü hareketlenmesine destek verdi.

1996'dan beri ilk defa merkez bankalarının rezervlerinde altının payı (yüzde 25), ABD tahvillerini (yüzde 20) geride bıraktı. Bu gelişme, altının küresel finans sisteminde "güvenli liman" konumunu pekiştirdi.

Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarını desteklerken, bankacılık devleri yeni tahminlerini sıraladı: İşte bankacılık devlerinin tahminleri...

Morgan Stanley, zayıflayan dolar ve enflasyon risklerini gerekçe göstererek 2025'in son çeyreği için altın tahminini 3 bin 800 dolara yükseltti.

Goldman Sachs, baz senaryosunda 2025 sonunda 3 bin 700 dolar, 2026 ortasında ise 4 bin dolar öngörüyor. Resesyon halinde fiyatların 3 bin 880 dolar, daha uç senaryolarda ise 4 bin 500 dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Bank of America, 2026'nın ilk yarısında altının 4 bin dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Banka, Fed üzerindeki siyasi baskıların ve belirsizliklerin fiyatları destekleyeceğini vurguladı. Uzmanlar, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde altının önümüzdeki dönemde yeni rekor seviyelere doğru ilerleyebileceğini belirtiyor.