Tarım arazilerinin korunmasına yönelik hazırlanan yeni yönetmelik, 4 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. İzinsiz yapılaşmaya karşı "sıfır tolerans" dönemini başlatan düzenleme, tatil bölgelerindeki tesis sahiplerini panikletti.

TOPRAK KORUMA KURULU İZNİ ARTIK ŞART

Yeni kurallar çerçevesinde, tarım arazisi üzerine yapılacak her türlü taşınabilir veya sabit yapı için Toprak Koruma Kurulu’ndan onay alınması zorunlu hale getirildi. İzinsiz yükselen yapılar için ise süreç net: Yıkım ve ağır para cezası.

DEVLET ELİYLE YIKILACAK

Hali hazırda izinsiz yapısı bulunan mülk sahiplerine tanınan başvuru süreci kritik bir aşamada. Yönetmeliğe göre: İzin başvurusu reddedilen veya başvuruda bulunmayan yapı sahiplerine 2 ay süre tanınacak. Bu süre zarfında tahliye edilmeyen ve kaldırılmayan yapılar, masrafları sahibinden tahsil edilmek üzere devlet tarafından yıkılacak. Yıkım kararına uymayanlara yüksek tutarlı idari para cezaları uygulanacak.

'KAÇIŞ' İLANLARI

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, özellikle bungalov turizminin kalbi sayılan Sapanca ve Sakarya genelinde satılık ilanları tırmanışa geçti. Gayrimenkul platformlarında daha önce "yatırımlık" olarak pazarlanan pek çok tesis için şimdi şu başlıklar atılıyor:

"Acil satılık"

"Fırsat fiyatlı, aktif bungalov tesisi"

"Yüksek getirili, devren kiralık/satılık"

ERDOĞAN'DAN 'ORTA YOLU BULUN' TALİMATI

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) bir üye tarafından hobi bahçelerine ilişkin 25 dakikalık bir sunum yapıldı. Sunumda, vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanarak düzenleme ihtiyacına dikkat çekildi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı da konuya ilişkin kendi değerlendirmelerini ve mevcut uygulamalara dair perspektifini paylaştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise değerlendirmesinde, “Vatandaşı mağdur etmeden bir orta yol bulun, gereğini yapın” ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası hobi bahçeleri konusunda kapsamlı bir çalışma yürütmek üzere 4 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekipte Cevdet Yılmaz, Abdullah Güler, İbrahim Yumaklı ve Murat Kurum yer alacak.