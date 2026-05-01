ORYANTALİST SANAT

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Sotheby’s müzayede evinin 200 bin ila 300 bin sterlin aralığında değer biçtiği eser, 537 bin 600 sterline alıcı buldu. Dört panelden oluşan tablo, 19. ve 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı coğrafyasına odaklanan “Oryantalist Sanat” müzayedesinde yer aldı.

PERA’DA SERGİLENİYOR

Tabloların 1900’lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu, Pera Müzesi’nde sergileniyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesindeki müzede devam eden “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı” sergisi, sanatçının eserlerini arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte ele alıyor. Sergi, 23 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

RESSAM HALİL PAŞA KİMDİR?

Halil Paşa, üniversiteden mezun olduktan sonra askeri liselerde resim öğretmenliği yaptı. 8 yıl kaldığı Paris’te ünlü oryantalist ressam Gérôme’nin atölyesinde çalıştı. 1889’da bir resmi ile Paris’te madalya aldıktan sonra sanat dünyasının dikkatini çekti.