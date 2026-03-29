Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, restoran fiyatlarındaki art arda gelen zamları sert bir dille eleştirdi. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan fiyat artışlarını maliyet verileriyle sorguladı ve tüketicileri fiyatlara tepki göstermeye davet etti.

"İKİ AYDA NE OLDU?"



Kara, paylaşımında yıl başında zam yapan restoranın kısa süre sonra yeniden fiyat artırdığını belirterek şu soruyu yöneltti: "İki ayda ne oldu şimdi? Ücretler artmadı, elektrik ve doğal gaz fiyatları artmadı, kur yavaş arttı, akaryakıt fiyatları da dizginleniyor."

Ekonomist, bu gerekçelerle söz konusu restorana bir daha gitmeyeceğini açıkladı ve ekledi: "Savaşı bahane edip yersiz fiyat artıranları boykot etme zamanıdır."



"FİYATLAMA DAVRANIŞI BOZULDU"



Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken takipçilerinden de dikkat çeken tepkiler geldi. Bir kullanıcı, Türkiye'deki hizmet sektörü fiyat artışlarının yalnızca arz-talep dengesiyle açıklanamayacağını vurgulayarak IMF raporuna atıfta bulundu ve hizmet enflasyonunun talep kaynaklı değil, fiyatlama davranışındaki bozulmadan kaynaklandığına dikkat çekti.



Kara'nın paylaşımı, Türkiye'de son dönemde giderek daha fazla gündem bulan "greedflation" yani açgözlülük kaynaklı enflasyon

tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Uzmanlar, maliyet artışlarının çok ötesine geçen fiyat davranışlarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekiyor.