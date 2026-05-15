Avusturya’ya seyahat eden turistler, son dönemde restoranlarda giderek yaygınlaşan yeni bir ek ücret uygulamasıyla karşılaşıyor. Özellikle yemeklerin paylaşılması durumunda “boş tabak” için ekstra ücret talep edilmesi dikkat çekiyor. Ülkenin bazı popüler işletmelerinde bu ücretin 11 euroya kadar çıktığı belirtiliyor.

TURİSTLER PAYLAŞIM ÜCRETİYLE SÜRPRİZ YAŞIYOR

Wörthersee Gölü kıyısındaki lüks bir restoranda, yaklaşık iki yıl önce boş tabak için 8 euro alınması büyük tepki çekmişti. Benzer şekilde Grieskirchen’deki bir pizzacı, tek bir yemeğin paylaşılması için 11 euro talep ederek tartışmaları alevlendirmişti. Son dönemde ise bu uygulamanın daha da yaygınlaştığı ifade ediliyor.

AİLEYE EK ÜCRET ŞOKU

Yakın zamanda iki küçük çocuğuyla birlikte söz konusu pizzacıya giden bir aile, yalnızca tek pizza sipariş edip çocuklarla paylaşmak istedi. Menüde ise bu durumun ek ücret gerektirdiği açıkça belirtilmişti. Restoran, paylaşım için 11 euro ek ücret aldı. Bu tutar, menüdeki en ucuz pizzanın fiyatına eşitti. Aile daha sonra ikinci pizza sipariş etmek zorunda kaldı. Baba ise uygulamayı “aşırı ve çirkin” olarak değerlendirdi.

Salzburg’lu restoran işletmecisi Ernst Rühringer ise uygulamayı savunarak, müşterilerin yemekleri sürekli paylaşmasının “kontrol dışına çıkmış kötü bir alışkanlık” olduğunu söyledi.