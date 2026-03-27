Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yenidoğan skandalında adı geçen Reyap'ın İstanbul ve Çorlu'daki hastaneleri için ihale kararı aldı.

İhaleye ilişkin detaylara göre, İstanbul Esenyurt'taki Reyap Hastanesi 700 milyon lira bedelle satışa sunulacak.

Tekirdağ Çorlu'da bulunan Reyap Hastanesi için belirlenen bedel ise 400 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler 26-28 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak.

ÇETE LİDERİ BURADA ÇALIŞMIŞTI

Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi'nin lideri olarak yargılanan Fırat Sarı'nın Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde görev yaptığı biliniyor.

DAHA ÖNCE DE ESKİ BAKANIN HASTANESİ SATILMIŞTI

Bu, TMSF'nin ilk satışı değil; eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Avcılar Hospital Hastanesi, 768 milyon lira muhammen bedelle ihaleye sunulmuştu.

Hastane, 600 milyon lira teklif veren Daviva tarafından satın alınmıştı.