İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüksek segment araç satışıyla tanınan S CLASS Otomotiv ile işletme sahibi Şahin Çolak’ın iflasına hükmetti. Yaklaşık 250 milyon dolar (11 milyar TL) tutarında bir bedelle yurt dışına kaçtığı öne sürülen Çolak hakkında, konkordato talebinin reddine ve tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildi.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Şahin Çolak ve S CLASS Otomotiv’in yanı sıra bağlı şirketlerden Büyük Varan Denizcilik Turizm için de iflas kararı aldı. Yayınlanan ilanda, Hayırlıoğlu Taahhüt ve İnşaat Anonim Şirketi’nin borca batık olmadığı gerekçesiyle iflasına gerek görülmediği belirtilirken, tüm konkordato tedbirlerinin kaldırıldığı ve komiserlerin görevine son verildiği kaydedildi. İflas tasfiyesi adi ve basit tasfiye usullerine göre yürütülecek.

ÖTV VAADİ VE ARAÇ DEVRİYLE DOLANDIRICILIK

Şahin Çolak’ın, yurt dışından getirilen lüks araçları "tam ÖTV’li hale getirme" vaadiyle araç sahiplerinden yüklü miktarda vergi ödemesi aldığı ancak bu tutarları yatırmadığı tespit edildi. İddialara göre Çolak, konsinye olarak aldığı lüks araçların devrini düşük peşinatlarla veya hiç ödeme yapmadan kendi üzerine alarak kaçış planını uyguladı. Bu yöntemle çok sayıda futbolcu, şarkıcı ve iş insanının mağdur edildiği belirtiliyor.

REYNMEN VE ÇOK SAYIDA FUTBOLCU MAĞDUR

Mağdurlar arasında yer alan ünlü rapçi Reynmen’in (Yusuf Aktaş), Mercedes G serisi aracını satması için galeriye verdiği ve ödemenin yalnızca küçük bir kısmını alabildiği öğrenildi. Sırra kadem basan Şahin Çolak hakkında savcılığa çok sayıda suç duyurusu yapıldığı bildirilirken, mağduriyetin toplam boyutunun 10 milyar liranın üzerinde olduğu ifade edildi.