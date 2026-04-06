Son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan Doktor Başka Hayatta dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yönetmen ve senarist değişikliğinin ardından bu kez oyuncu kadrosunda yenilenmeye gidildi.

ÜÇ YENİ OYUNCU DAHİL OLUYOR

Dizinin kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Keremcem, Ahmet Kaynak ve Yaşar Sucuoğlu'nun kadroya dahil olacağını açıkladı. Keremcem'in çekimlerden fotoğrafına yorumlar yağdı.

İKİ YENİ OYUNCU DAHA

Dizinin yeni bölümünde Keremcem, Prof. Dr. Murat karakteriyle hikâyeye dahil oluyor. Ünlü isim, acil bir vakayla hastaneye gelen bir doktoru canlandıracak.

Öte yandan Ahmet Kaynak da nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Diziye katılan bir diğer isim Yaşar Sucuoğlu olacak.

Kadrodaki bu değişimin dizinin gidişatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİ KONUSU

Başarılı doktor İnan Kural, bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrar. Mucize eseri kurtulur ancak uyandığında son 12 yılını hatırlamamaktadır. Bu süreçte ailesini kaybettiğini ve hayatının tamamen değiştiğini öğrenir.

Kendisine yabancı bir hayata uyanan İnan, hem mesleğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır hem de geçmişinin izlerini sürmek zorundadır. Büyük aşkı Elif, eski eşi Aylin ve onun kardeşi Toprak’la yeniden yolları kesişirken, kırdığı kalpleri onarmaya ve hayatını yeniden kurmaya çalışır.

Hastaneye geri dönüp yeniden hayat kurtarmak için mücadele eden İnan, geçmişiyle yüzleşirken umut dolu zorlu bir yolculuğa çıkar.