Zeynep Günay ile Recai Karagöz’ün yönetmenliğini üstlendiği, Show TV’nin OGM Pictures imzalı dizisi “Delikanlı”ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Daha önce Uğur Aslan’ın katıldığı yapımda kadro bu kez Aslıhan Karalar ile genişledi. Karalar, dizide “Gonca” karakterine hayat verecek.

GONCA KARAKTERİ DİZİYE DAHİL OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamları izleyiciyle buluşmaya devam eden dizide Gonca’nın hikâyeye dahil olmasıyla dengelerin değişeceği konuşuluyor. Dila Kızılhan’ın yardımcısı Şengül’ün (Benian Dönmez) büyük kızı olan Gonca, annesinin yanına dönerek Kızılhanlar’ın evinde yeniden çalışmaya başlayacak.





SARP'IN HİKAYESİNİ DEĞİŞTİRECEK

Bu yeni karakterin özellikle Sarp’ın (Salih Bademci) hayatında önemli kırılmalara yol açacağı ve hikâyenin gidişatını etkileyeceği öne sürülüyor.



