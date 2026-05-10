Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü makamında yeni yapılan bir atama liyakat tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Tümgeneral rütbesindeki bu mevkiye Rize Güneysu’lu Zikrullah Erdoğan getirildi.

Daha önce Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı yapan 33 yaşındaki Erdoğan’ın atamasına tepkiler gecikmedi.

Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç ‘’33 yaşında bir kaymakam, MSB’de Genel Müdür oluyor ve makam karşılığı Tümgeneral rütbesi alıyor. Harp Okulu mezunu bir subayın Tümgeneral olabilmesi için 30 yıl TSK’da emek vermesi gerekir. Oradaki askerlerin ruh hali nasıl olabilir” dedi. Emekli Albay Orkun Özeller de ‘’İşte Türkiye yüzyılı’’ ifadesini kullandı.