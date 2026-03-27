Saat dünyasının en bilinen modellerinden Rolex GMT-Master II “Pepsi”, üretiminin durdurulacağına yönelik iddialarla yeniden gündeme geldi. Kırmızı-mavi bezelli modelle ilgili artan spekülasyonlar, özellikle ikinci el piyasasında hareketliliği tetikledi.

YIL BAŞINDAN BBU YANA FİYATI 3 BİN DOALR ARTTI

Saat sektörünün önemli etkinliklerinden Watches and Wonders fuarı öncesinde ortaya çıkan söylentiler, koleksiyonerlerin ilgisini hızla bu modele yöneltti. Saat alım-satım platformu Chrono24 verilerine göre, mart ayının ilk haftasında “Pepsi” modeline olan talep yıl ortalamasına kıyasla yüzde 500’ün üzerinde arttı.

Artan talep fiyatlara da yansıdı. Bloomberg Subdial Saat Endeksi’ne göre modelin fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık 3 bin dolar yükseldi. Aynı dönemde piyasadaki ilan sayısının yaklaşık yüzde 25 azalması, arzın daraldığına işaret etti. Bu durum, satıcıların fiyatların daha da artacağı beklentisiyle ürünlerini piyasaya sunmakta isteksiz davrandığı şeklinde yorumlandı.

ROLEX'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Uzmanlar, ikinci el saat piyasasında fiyatları belirleyen en önemli unsurun “kıtlık algısı” olduğuna dikkat çekiyor. GMT-Master II “Pepsi” gibi yüksek likiditeye sahip modellerin, genel piyasa eğilimini doğrudan etkileyebildiği belirtiliyor.

Chrono24 yetkilisi Balazs Ferenczi de satıcıların ya stoklarını tuttuklarını ya da ürünlerin hızlı şekilde alıcı bulduğunu ifade etti.

Öte yandan, bu spekülasyon dalgası yalnızca mevcut modellerle sınırlı kalmadı. Rolex’in daha önce üretimini durdurduğu kırmızı-siyah bezelli “Coke” modeline olan talep de mart başında iki katına çıktı.

Sektör kaynakları bazı yetkili satıcıların “Pepsi” modelinin teslimatlarının durduğunu öne sürse de Rolex cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.