İtalya'nın başkenti Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 düzeyindeki Roma Açık'ta tek erkeklerde 4. tur maçları oynandı. 8 numaralı seri başı İtalyan Lorenzo Musetti, 23 numaralı seri başı Norveçli Casper Ruud ile Merkez Kort’ta karşılaştı. Karşılaşmayı Casper Ruud, 2-0 kazanan taraf oldu. Musetti, kendisini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen rakibi Ruud'u maç sonunda file önünde tebrik etti. Norveçli raket çeyrek finalde Rus tenisçi Karen Abgarovich Khachanov'un rakibi oldu.

