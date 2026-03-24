Avrupa’da kariyer hedefleyenler için rotalar değişiyor! 2026 yılında Romanya, yıllık 140 bin kişilik rekor işçi alımı kotası ve cazip maaş ortalamaları ile Batı Avrupa’ya en güçlü alternatif haline geldi. İnşaattan yazılım mühendisliğine, lojistikten hizmet sektörüne kadar uzanan geniş meslek yelpazesi, ücretsiz konaklama imkanlarıyla birleşiyor.

ROMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI AÇILDI

Avrupa hayali kuranlar için rota son yıllarda Batı’dan Doğu’ya kırıldı. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerdeki yüksek yaşam maliyetleri, gözleri Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Romanya’ya çevirdi. Dev altyapı projeleri, teknoloji yatırımları ve yıllık 140 bin kişiye yaklaşan yabancı işçi kotasıyla Romanya, 2026 yılının en güçlü kariyer duraklarından biri haline geldi.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Romanya’da iş gücü açığı sadece belirli bir sektöre sıkışmış değil. Ülkede hem kol gücüne dayalı işlerde hem de yüksek teknolojili alanlarda devasa bir talep var. 2026 yılı itibarıyla net maaş ortalamaları şu şekildedir:

İnşaat Sektörü (Usta & Tekniker): 1.100 € - 1.800 € (Kalıpçı, demirci, kaynakçı ve elektrikçiler en çok aranan grup).

Lojistik ve Taşımacılık (Tır Şoförü): 2.500 € - 3.500 € (Uluslararası sefer primleri dahil).

Yazılım Mühendisliği ve IT: 2.500 € - 7.500 € (Kıdem seviyesine ve uzmanlık alanına göre değişmektedir).

Turizm ve Hizmet (Aşçı, Garson, Kat Görevlisi): 1.000 € - 1.600 € (Bahşişler hariç).

Vasıfsız Fabrika İşçisi: 800 € - 1.100 €.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Romanya’da çalışmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer AB dışı ülke vatandaşları için temel şartlar şunlardır:

İş Teklifi Almak: Romanya’daki bir şirketten resmi bir iş teklifi (Work Permit) almanız şarttır.

Mesleki Yeterlilik: Başvurduğunuz pozisyonla ilgili diploma, sertifika veya geçmiş iş tecrübesini kanıtlayan belgeler.

Adli Sicil Kaydı: Sabıka kaydının temiz olması ve bunun apostilli dökümü.

Sağlık Raporu: Çalışmaya engel bir durumun olmadığını gösteren heyet raporu.

GEREKLİ BELGELER

Süreç genellikle işverenin Romanya Göçmenlik Ofisi’ne başvurmasıyla başlar. Sizin hazırlamanız gereken evraklar şunlardır:

- En az 2 yıl geçerliliği olan Pasaport.

- Biyometrik fotoğraf.

- Noter onaylı ve tercüme edilmiş diploma veya ustalık belgesi.

- Özgeçmiş (CV - Tercihen Europass formatında ve İngilizce/Rumence).

- İş sözleşmesi ve çalışma izni belgesinin aslı.

- Romanya’da kalacağınız yeri gösteren konaklama belgesi (Genelde işveren sağlar).

ADETA BİR BİRİKİM MERKEZİ

Batı Avrupa’ya kıyasla Romanya, düşük vergi oranları, hızlı internet altyapısı ve uygun yaşam maliyetleri ile öne çıkıyor. Özellikle yazılımcılar için vergi muafiyetleri, inşaat işçileri için ise sunulan yan haklar Romanya’yı bir "birikim merkezi" haline getiriyor. 2026 yılında Avrupa’da bir gelecek kurmak istiyorsanız, Romanya’daki bu iş gücü patlamasını değerlendirmek en mantıklı stratejilerden biri olacaktır.