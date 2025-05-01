Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi konuk etti. Portekizli yıldızın takımı Al Nassr, sahasında Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Japon ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tatsuya Ito, 41. dakikada Yuto Ozeki ve 76. dakikada Akihiro Ienega kaydetti. Al Nassr'ın gollerini 28. dakikada Sadio Mane ve 87. dakikada Ayman Yahya attı.
RONALDO’DAN GARİP HAREKETLER
Cristiano Ronaldo'nun maç sonunda yaptığı hareketler dikkat çekti. Yıldız futbolcunun, maçın ardından kendisiyle tartıştı. Portekizlinin el ve kol hareketleri yaparak kendini suçladığı görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
#النصر_كواساكي— Abdualrhman (@aboodiharbi) April 30, 2025
حسرة كرستيانو رونالدو بعد خروج فريقة من البطولة pic.twitter.com/zyD5xvAGTq