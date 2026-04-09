Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında çeşitli televizyon ve radyo programlarındaki ihlal dosyalarını ele alarak karara bağladı. Kurul'un ilk gündem maddesi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Bizim C-130 kargo uçağımızı İsrail indirdi, 35 subayımızı şehit etti" ve "Libya Genelkurmay Başkanı’nın uçağını da İsrail düşürdü hem de Ankara semalarında" şeklindeki iddialarını canlı yayında alt yazılarla ekrana taşıyan kanal oldu. Milli Savunma Bakanlığının konuyla ilgili şikayetini değerlendiren RTÜK, ilgili medya hizmet sağlayıcıya idari para cezası verilmesine hükmetti.
Toplantıda ele alınan bir diğer ihlal, 4 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrasındaki yayınlar oldu. Stadyumda edilen küfürlü tezahüratların bipleme, ses kısma veya gecikmeli yayın sistemi kullanılmadan doğrudan ekranlara yansıtılması cezaya neden oldu. Çok sayıda izleyicinin RTÜK İletişim Merkezi'ne yaptığı şikayetler üzerine yayıncı kuruluşa, Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemeyeceği hükmünden para cezası kesildi.
"Esra Ezmeci ile Yeni Baştan" adlı gündüz kuşağı programı da RTÜK'ün ceza uyguladığı yapımlar arasında yer aldı. Programın 19 ve 23 Mart 2026 tarihli bölümlerinde, öldürülen lise öğrencisi bir genç kızın cansız bedenine ait fotoğrafın yetersiz buzlanarak ekrana getirilmesi ve cinayet detaylarının mahremiyet sınırları aşılarak verilmesi ihlal sayıldı. Üst Kurul, çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verebilecek türde içeriklerin yayınlanamayacağı ilkesini ihlal eden kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Son olarak Üst Kurul, ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ve yakınlarından SMS, ses kaydı veya WhatsApp aracılığıyla gelen mesajların okunduğu "Murat ile Gönülden Gönle" isimli radyo programını inceledi. 23 Şubat ile 9 Mart 2026 tarihleri arasındaki yayın kayıtlarını değerlendiren RTÜK, söz konusu yayınların cezaevlerinin asayiş ve güvenliğini riske atabileceğini, ayrıca abonelik adı altında mahkumlar ile yakınlarından haksız kazanç sağlandığını tespit ederek ilgili radyo kanalına idari para cezası verdi.