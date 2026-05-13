Hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz yer yalnızca kariyer planlarınızla değil, ruhunuzun ihtiyaçlarıyla da ilgilidir. Astrolojiye göre bazı şehirler enerjinizi yükseltirken bazıları sizi yorabilir. Kimileri denizsiz yapamaz, kimileri ise dağ manzarası olmadan kendini eksik hisseder. İşte burçların karakterine göre huzur bulabileceği şehirler ve ülkeler…
KOÇ
Enerjinizin sürekli akışta olduğu, hareketin hiç bitmediği şehirlerde kendinizi canlı hissedersiniz. Güneşli ve tempolu yerler size iyi gelirken yoğun nem sizi aşağı çekebilir.
Türkiye: Nevşehir, Eskişehir
Dünya: Meksika, İrlanda, Malezya
BOĞA
Konfor, huzur ve güven sizin için vazgeçilmezdir. Yeşilin bol olduğu, su kenarında sakin bir yaşam sunan şehirlerde gerçek mutluluğu bulabilirsiniz.
Türkiye: Çanakkale, Balıkesir, Antalya
Dünya: Norveç, Japonya, Arjantin
İKİZLER
Sosyal hareketliliğin yüksek olduğu, farklı insanlarla sürekli iletişim kurabileceğiniz metropoller tam size göre. Bilgi akışı sizi besler.
Türkiye: İstanbul
Dünya: İtalya, Brezilya, Finlandiya
YENGEÇ
Aidiyet hissi sizin için her şeyden önemli. Geleneklerin yaşadığı, güven veren ve suyla iç içe bölgelerde ruhunuz dinginleşir.
Türkiye: Geleneksel dokusunu koruyan doğu şehirleri
Dünya: ABD, Romanya, Filipinler
ASLAN
Işıltılı sosyal hayatın merkezinde olmayı seversiniz. Prestijli, canlı ve dikkat çekici şehirlerde enerjiniz yükselir.
Türkiye: Adana, Diyarbakır, Malatya
Dünya: İtalya, Hollanda, İsviçre
BAŞAK
Düzenli, sakin ve kültürel yapısını koruyan şehirler size hitap eder. Doğayla dengeli bir yaşam kurabileceğiniz yerlerde huzur bulursunuz.
Türkiye: Düzeni ve kültürel yapısı güçlü şehirler
Dünya: Avrupa’nın sakin ve düzenli ülkeleri
TERAZİ
Bulunduğunuz yerden çok, çevrenizdeki insanların enerjisi sizin için belirleyicidir. Zarif, sosyal ve estetik şehirlerde kendinizi evinizde hissedersiniz.
Türkiye: İstanbul
Dünya: Rusya, Singapur, Malezya
AKREP
Gizemli ve derin yapınız nedeniyle sıradan yerler sizi mutlu etmez. Suya yakın, güçlü atmosferi olan şehirlerde ruhsal olarak güçlenirsiniz.
Türkiye: Göl, nehir veya denizle bağlantılı şehirler
Dünya: Hindistan, Güney Afrika, Macaristan
YAY
Özgürlüğünüzü kısıtlayan kalabalık şehirlerden hoşlanmazsınız. Doğayla iç içe, ufku açık ve rahat yaşam sunan yerler size iyi gelir.
Türkiye: Ege kıyıları ve ada yaşamı
Dünya: Avustralya, Peru, Finlandiya
OĞLAK
Güçlü doğa manzaraları sizi motive eder. Dağlık bölgeler, sert ama etkileyici coğrafyalar karakterinizle uyum sağlar.
Türkiye: Dağlık ve yüksek rakımlı şehirler
Dünya: Yeni Zelanda, Venezuela, Romanya
KOVA
Özgür düşüncenizi destekleyen, farklı kültürleri bir araya getiren şehirlerde parlıyorsunuz. Bilim, sanat ve yenilik sizin yaşam alanınız.
Türkiye: İzmir, Çanakkale
Dünya: İsviçre, Norveç, Avustralya
BALIK
Ruhunuzu besleyen şey huzur ve duygusal derinliktir. Deniz kenarında, sakin ve manevi atmosferi güçlü şehirler size iyi gelir.
Türkiye: İzmir ve Çanakkale kıyıları
Dünya: Tibet, Hindistan, Sharm El-Sheikh