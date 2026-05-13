Hayatınızın geri kalanını geçireceğiniz yer yalnızca kariyer planlarınızla değil, ruhunuzun ihtiyaçlarıyla da ilgilidir. Astrolojiye göre bazı şehirler enerjinizi yükseltirken bazıları sizi yorabilir. Kimileri denizsiz yapamaz, kimileri ise dağ manzarası olmadan kendini eksik hisseder. İşte burçların karakterine göre huzur bulabileceği şehirler ve ülkeler…

KOÇ

Enerjinizin sürekli akışta olduğu, hareketin hiç bitmediği şehirlerde kendinizi canlı hissedersiniz. Güneşli ve tempolu yerler size iyi gelirken yoğun nem sizi aşağı çekebilir.

Türkiye: Nevşehir, Eskişehir

Dünya: Meksika, İrlanda, Malezya

BOĞA

Konfor, huzur ve güven sizin için vazgeçilmezdir. Yeşilin bol olduğu, su kenarında sakin bir yaşam sunan şehirlerde gerçek mutluluğu bulabilirsiniz.

Türkiye: Çanakkale, Balıkesir, Antalya

Dünya: Norveç, Japonya, Arjantin

İKİZLER

Sosyal hareketliliğin yüksek olduğu, farklı insanlarla sürekli iletişim kurabileceğiniz metropoller tam size göre. Bilgi akışı sizi besler.

Türkiye: İstanbul

Dünya: İtalya, Brezilya, Finlandiya

YENGEÇ

Aidiyet hissi sizin için her şeyden önemli. Geleneklerin yaşadığı, güven veren ve suyla iç içe bölgelerde ruhunuz dinginleşir.

Türkiye: Geleneksel dokusunu koruyan doğu şehirleri

Dünya: ABD, Romanya, Filipinler

ASLAN

Işıltılı sosyal hayatın merkezinde olmayı seversiniz. Prestijli, canlı ve dikkat çekici şehirlerde enerjiniz yükselir.

Türkiye: Adana, Diyarbakır, Malatya

Dünya: İtalya, Hollanda, İsviçre

BAŞAK

Düzenli, sakin ve kültürel yapısını koruyan şehirler size hitap eder. Doğayla dengeli bir yaşam kurabileceğiniz yerlerde huzur bulursunuz.

Türkiye: Düzeni ve kültürel yapısı güçlü şehirler

Dünya: Avrupa’nın sakin ve düzenli ülkeleri

TERAZİ

Bulunduğunuz yerden çok, çevrenizdeki insanların enerjisi sizin için belirleyicidir. Zarif, sosyal ve estetik şehirlerde kendinizi evinizde hissedersiniz.

Türkiye: İstanbul

Dünya: Rusya, Singapur, Malezya

AKREP

Gizemli ve derin yapınız nedeniyle sıradan yerler sizi mutlu etmez. Suya yakın, güçlü atmosferi olan şehirlerde ruhsal olarak güçlenirsiniz.

Türkiye: Göl, nehir veya denizle bağlantılı şehirler

Dünya: Hindistan, Güney Afrika, Macaristan

YAY

Özgürlüğünüzü kısıtlayan kalabalık şehirlerden hoşlanmazsınız. Doğayla iç içe, ufku açık ve rahat yaşam sunan yerler size iyi gelir.

Türkiye: Ege kıyıları ve ada yaşamı

Dünya: Avustralya, Peru, Finlandiya

OĞLAK

Güçlü doğa manzaraları sizi motive eder. Dağlık bölgeler, sert ama etkileyici coğrafyalar karakterinizle uyum sağlar.

Türkiye: Dağlık ve yüksek rakımlı şehirler

Dünya: Yeni Zelanda, Venezuela, Romanya

KOVA

Özgür düşüncenizi destekleyen, farklı kültürleri bir araya getiren şehirlerde parlıyorsunuz. Bilim, sanat ve yenilik sizin yaşam alanınız.

Türkiye: İzmir, Çanakkale

Dünya: İsviçre, Norveç, Avustralya

BALIK

Ruhunuzu besleyen şey huzur ve duygusal derinliktir. Deniz kenarında, sakin ve manevi atmosferi güçlü şehirler size iyi gelir.

Türkiye: İzmir ve Çanakkale kıyıları

Dünya: Tibet, Hindistan, Sharm El-Sheikh