Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta cephe hattından uzak bölgeler de hedef olmaya devam ediyor. Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kentinde, Rusya’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) şehir merkezindeki bir binaya isabet ettiği bildirildi.

Saldırı sonrası bölgede şiddetli bir patlama meydana gelirken, çevredeki binalarda da hasar oluştuğu öğrenildi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, güvenlik güçleri çevrede geniş önlem aldı.

Yetkililer, saldırının bilançosuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, olası can kaybı ve yaralı sayısına dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Savaşın başından bu yana kritik altyapı ve yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılar, Ukrayna’nın farklı şehirlerinde güvenlik riskini artırmayı sürdürüyor.