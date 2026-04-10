Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli’de vatandaşlara ait kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirildiği, işlemlerde kolaylık ve öncelik sağlandığı ve rüşvet alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında tapu müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı, müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofisi çalışanları ve arzuhalcilerin de bulunduğu 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir’in Bandırma, Gönen ve Erdek ilçeleri ile Çanakkale’nin Biga ve Kocaeli’nin Gebze ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ajanda, evrak ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.