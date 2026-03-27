Rusya’dan İran’a yönelik gelişmelerle ilgili beklenen açıklama geldi. Sergey Lavrov, Moskova’nın tutumuna ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Rusya’nın İran ile stratejik ilişkilerini teyit eden Lavrov, buna rağmen doğrudan çatışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı.

Fransız televizyonuna konuşan Sergey Lavrov, Rusya ile İran arasındaki anlaşmalara dikkat çekerek Tahran’ın önemli bir stratejik ortak olduğunu ifade etti. Ancak Moskova’nın, yaşanan gelişmeler karşısında pozisyonunu uluslararası hukuk çerçevesinde belirlediğinin altını çizdi.

“Uluslararası hukuk temelinde hareket ediyoruz”

Lavrov, Rusya’nın İran’ı doğrudan savunma gibi bir yaklaşım içinde olmadığını belirterek, sadece Tahran’ın değil bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini söyledi. Bu yaklaşımın, Moskova’nın dengeli dış politika anlayışının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Askeri iş birliği doğrulandı

İki ülke arasındaki askeri ve teknik iş birliklerine de değinen Lavrov, İran’a belirli askeri ekipmanların sağlandığını doğruladı. Bununla birlikte, Rusya’nın İran’a istihbarat desteği verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

ABD üsleri tartışması

Orta Doğu’daki ABD askeri varlığına da değinen Lavrov, söz konusu üslerin konumlarının gizli olmadığını ve bu tesislerin istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığını savundu. Washington yönetiminin bölgedeki askeri hareketliliğine dikkat çekti.

“Müttefikler zor durumda”

Lavrov, ABD’nin bölgedeki adımlarının Arap müttefikleri zor bir duruma sürüklediğini öne sürdü. Amerikan askerlerinin bazı üslerden önceden çekilmesine de değinen Rus bakan, bunun olası gelişmelerin önceden öngörüldüğüne işaret ettiğini ifade etti.