İran’daki gerilim ve lojistik hatların tıkanması, jet yakıtı fiyatlarını kısa sürede varil başına 74 dolardan 150 dolara çıkardı. Bu durumun sektörü sürdürülemez bir noktaya getirdiğini belirten O’Leary, özellikle Wizz Air ve Air Baltic gibi şirketlerin bu baskıya dayanamayabileceğini iddia etti.

Ryanair ise yakıt ihtiyacının yüzde 80’ini önceden düşük fiyattan sabitlediği için rakiplerine göre daha güvenli bir pozisyonda bulunuyor. Ancak şirket, sadece nisan ayında 50 milyon dolarlık ek bir maliyetle karşı karşıya kaldı.

YAZ SEZONUNDA UÇUŞLAR İPTAL OLABİLİR Mİ?

O’Leary, sadece maliyetlerin değil, yakıt tedarikinin de risk altında olduğunu vurguladı. Mayıs ayı için stokların yeterli olduğunu ancak Haziran ayı itibarıyla ciddi bir belirsizlik yaşandığını ifade eden CEO, yakıt sıkıntısı nedeniyle havalimanlarında uçuş iptallerinin yaşanabileceği konusunda yolcuları uyardı.

WIZZ AIR'DEN SERT YANIT

O’Leary’nin iflas iddialarına Wizz Air’den yanıt gecikmedi. Şirket, bu iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirerek, güçlü bir nakit yapısına ve yakıt tasarrufu sağlayan modern bir filoya sahip olduklarını savundu.

LUFTHANSA-ITA BİRLEŞMESİ

O’Leary, savaşın yanı sıra havalimanı vergilerindeki artışı da eleştirdi. Özellikle İtalya’daki vergi artışlarının sektöre savaştan daha fazla zarar verdiğini savunan CEO, hükümetlerin bu yükü hafifletmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, Lufthansa’nın İtalyan ITA Airways’i satın almasını da değerlendiren O’Leary, bu birleşmenin İtalyan yolculara değil, Lufthansa’nın Almanya’daki merkezlerine hizmet edeceğini öngördü.