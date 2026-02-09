Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün 70’li yılların çocuk yıldızı Menderes Utku’nun işlettiği ClubHouse isimli spor salonuna narkotik baskını düzenlenmişti.

GÖRÜNTÜLÜ KUMPAS

100 polis ve eğitimli K-9 köpeklerinin katıldığı operasyonda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak mekanın ne amaçla kullanıldığı ortaya çıkınca işletmecisi Menderes Utku tutuklandı. Menderes Utku’nun geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın da gizli ortağı olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, otelde verdiği VIP uyuşturucu partilerine katılan ünlü isimlerin görüntülerini kayda almakla suçlanıyordu.

Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım da tutuklanmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yıldırım’ın benzer bir takip sistemini gizli ortağı olduğu ClubHouse’a da taşıdığı ortaya çıktı. İddialara göre Menderes Utku, 21.00’den sonra “after parti” alanına dönüşen mekanda verilen uyuşturucu partilerine katılan isimlerin görüntülerini çekip Muzaffer Yıldırım’a iletiyordu. Menderes Utku “uyuşturucu kullanımına yer sağlamak” suçlamasıyla tutuklanırken, mekanın birçok bölümünün kaçak olduğu da saptandı.