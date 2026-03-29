İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla başlayan ve bir ayı geride bırakan İran Savaşı, küresel petrol piyasalarını sarstıkça dünyanın farklı köşelerindeki hükümetleri de harekete geçiriyor. Bu ülkelerin başında gelen Mısır, artan enerji maliyetleriyle baş edebilmek için kapsamlı bir tasarruf paketini uygulamaya koydu.



KEPENKLER SAAT 21'DE KAPANACAK



Mısır yönetiminin açıkladığı önlemler kapsamında restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonları her gün saat 21.00'de kapılarını kapatmak zorunda kalacak. Hükümet, perşembe ve cuma günleri ile resmi tatil ve bayramlarda bu sürenin 22.00'ye uzatılacağını duyurdu. Önlemler paketinden yalnızca eczaneler muaf tutuldu.



SOKAKLAR KARANLĞA GÖMÜLDÜ



Alınan kararların yansımaları kentte hemen hissedilmeye başladı. Sokak aydınlatmaları azaltılırken reklam panolarının ışıklandırması yüzde 50 oranında kısıldı. Kahire'nin simgelerinden 6 Ekim Köprüsü'ndeki reklam panolarının ışıklarının söndürüldüğü görüntülendi. Kamu araçlarına ayrılan yakıt miktarı ise yüzde 30 düşürüldü.



Öte yandan Mısır Başbakanlığı, yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesinin saat 18.00'de kapatılacağını açıkladı. Yüksek miktarda dizel tüketen büyük ulusal projelerin de iki ay boyunca yavaşlatılması kararlaştırıldı.



UZAKTAN ÇALIŞMAYA GEÇİYORLAR



Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada önlemlerin bir diğer önemli ayağını duyurdu: 5 Nisan'dan itibaren bir ay süreyle hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma uygulanacak. Bu kapsamda pazar günleri uzaktan çalışmaya geçilmesi planlanıyor.



Açıklanan önlemlerin cumartesi akşamı itibarıyla bir ay süreyle yürürlükte kalacağı belirtildi. Yetkililer, gerektiği takdirde uygulamanın uzatılabileceğini de vurguladı.