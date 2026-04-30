Türkiye genelinde mayıs ayına girilirken ilginç hava koşulları etkisini göstermeye hazırlanıyor. AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar düşüşe geçiyor.

Hafta sonu Türkiye'nin 81 ilinde kapalı ve gri bir gökyüzü ile birlikte yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Özellikle Kartepe, Uludağ ve Kartalkaya gibi kış turizmi merkezlerinde 3 gün boyunca lapa lapa kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgası nedeniyle, iç ve doğu kesimlerdeki bazı şehir merkezlerinde dahi mayıs ayında kar yağışı görülebileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM'un megakent İstanbul için yayımladığı rapora göre, halihazırda 16-19 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıkları, 30 Nisan Perşembe akşamından itibaren hızla düşecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği İstanbul'da, soğuk ve aralıklı sağanak yağışlı hava dalgasının yaklaşık 4 ila 5 gün boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava durumu tablosu şu şekilde:

Bugün kentte gün parçalı bulutlu başlayacak, akşam saatlerinden itibaren yağış geçişleri görülecek. Yağış miktarının 1–3 kilogram seviyesinde olması bekleniyor.

1 Mayıs Cuma günü İstanbul’da çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 7, en yüksek 12 derece civarında seyredeceği, yağışın 5–15 kilogram aralığına çıkabileceği tahmin ediliyor.

2 Mayıs Cumartesi günü yerel yağış geçişlerinin devam etmesi, sıcaklıkların 6 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

3 Mayıs Pazar günü aralıklı yağışların süreceği öngörülüyor.

4 Mayıs Pazartesi ise haftanın en yoğun yağışının görüleceği gün olacak. Metrekareye 10–25 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor.