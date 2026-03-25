Fransa Ulusal Gıda, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Ajansı (Anses), Fransız tüketicilerin beslenme alışkanlıklarını inceleyen kapsamlı bir araştırma yayınladı. 700 bileşiğin analiz edildiği çalışmada, 250’den fazla maddenin sağlık üzerinde potansiyel risk teşkil ettiği saptandı.

BİTKİLERLE GIDA ZİNCİRİNE DAHİL OLUYOR

Raporda; kurşun ve cıva ile birlikte en yüksek risk grubunda yer alan "kadmiyum" elementine dikkat çekildi. Uzmanlar, kadmiyumun vücuttan atılma süresinin oldukça uzun olduğunu, alınan miktarın yarısının temizlenmesinin 10 ila 30 yıl sürdüğünü belirtti.

Temel kirlilik kaynağının endüstriyel tarımda kullanılan fosfatlı gübreler olduğu ifade edildi. Toprağa giren bu ağır metalin bitkiler aracılığıyla gıda zincirine dahil olduğu vurgulandı.

Yüksek oranda kadmiyum maruziyetinin böbrek fonksiyonlarını bozduğu, kalp krizi riskini artırdığı, kanser hücrelerinin gelişimini desteklediği ve doğurganlığı olumsuz etkilediği kaydedildi.

EN ÇOK KİRLİLİK GÖRÜLEN GIDALAR

Anses verilerine göre, sigara içmeyen bireylerde kadmiyum maruziyetinin %98’i doğrudan beslenme yoluyla gerçekleşiyor. En yüksek kontaminasyon oranları şu ürün gruplarında tespit edildi:

Tahıl Ürünleri:

Ekmek, kahvaltılık gevrekler, makarna, pirinç, bisküvi ve hamur işleri.

Sebzeler:

Başta patates olmak üzere bazı sebze türleri.

BUĞDAY BAZLI ÜRÜNLERİN TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALI

Ajans, maruziyeti azaltmak adına buğday bazlı ürünlerin tüketiminin sınırlandırılmasını önerdi. Beslenme planında buğday türevlerinin yerine mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi baklagillerin daha sık tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.