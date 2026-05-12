Vendetta Fight Nights 51 organizasyonunda ringe çıkan Sabriye Şengül, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Ankara’da gerçekleşen müsabakada Brezilyalı rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlanan Şengül, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Sabriye Şengül, Brezilyalı sporcu Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado ile karşı karşıya geldiği maçta rakibinin sert ve güçlü yumrukları karşısında zorlandı.

MAÇI YARIDA BIRAKTI

Müsabaka boyunca etkili darbeler alan Şengül, maçın ilerleyen bölümlerinde karşılaşmaya devam edemeyeceğini belirterek müsabakayı yarıda bıraktı.

''BALYOZ GİBİ YUMRUKLARI VAR, ERKEKLERDEN GÜÇLÜ''

Maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Sabriye Şengül, rakibinin gücüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kariyerim boyunca dünya şampiyonlarıyla dövüştüm ama hayatımda bu kadar güçlü bir kadın görmedim. Balyoz gibi yumrukları vardı. Daha kötü olmamak için bırakmak istedim. Erkeklerden bile güçlü''

Şengül’ün açıklamalar geniş yankı uyandırırken, karşılaşma sosyal medyada da gündem oldu.