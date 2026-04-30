Pop müziğin sevilen ismi Edis Görgülü, saçlarını sarıya boyatarak imajını yeniledi ve sosyal medyada gündem oldu. Yeni tarzını “Nolur alışın, ben çok sevdim” notuyla paylaşan şarkıcı, kısa sürede büyük ilgi görürken annesi Sevil Görgülü’nün esprili yorumu da dikkat çekti. Edis’in yeni görünümü, dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’e benzetildi.

''NOLUR ALIŞIN''

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Edis, gönderisine “Nolur alışın, ben çok sevdim” notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar değişimi cesur ve yenilikçi bulurken, bazıları ise eski tarzını daha çok beğendiklerini dile getirdi.

ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Edis’in yeni imajına en dikkat çeken tepki annesi Sevil Görgülü’den geldi. Oğlunun paylaşımına “Sakınn” yorumunu yapan Görgülü, sosyal medyada esprili yorumların odağı oldu.



Anne-oğul arasındaki bu eğlenceli diyalog, takipçileri güldürdü.





JUSTIN TIMBERLAKE’E BENZETİLDİ

Edis’in sarı saçlı yeni imajı, birçok kullanıcı tarafından Justin Timberlake’e benzetildi. Sosyal medyada hızla yayılan kareler, benzerlik yorumlarını da beraberinde getirdi.



