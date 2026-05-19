Bilim insanları, ESA ve NASA’ya ait iki farklı uydu görevinden gelen verileri birleştirerek Grönland’daki buz kaybının boyutlarını raporladı. 2010-2023 yıllarını kapsayan veriler, buz örtüsünün bazı bölgelerde 75 metreye kadar inceldiğini ortaya koydu.

Grönland buz örtüsü, küresel deniz seviyesi yükselmesinde ısınan suyun genleşmesinden sonraki en büyük ikinci etken olarak kabul ediliyor. NASA verilerine göre ada, her yıl net 283 milyar metrik ton (gigaton) buz kaybediyor.

75 METRELİK DİKEY BUZ KAYBI ÖLÇÜLDÜ

Araştırmada, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) bulutları aşarak buzun altına nüfuz edebilen CryoSat radarı ile NASA’nın buz yüzeyini hassas ölçen ICESat-2 lazer teknolojisi eş zamanlı olarak kullanıldı. İngiltere’deki Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi (CPOM) tarafından yürütülen çalışma, Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

Elde edilen temel veriler şunlar: 2010-2023 yılları arasında buz örtüsü genelinde ortalama 1,2 metrelik bir incelme saptandı. Yaz erimesinin kar yağışından fazla olduğu alanlarda ortalama incelme 6,4 metreye çıktı. Batıdaki Sermeq Kujalleq buzulunda 67 metre, kuzeydoğudaki Zachariae Isstrøm buzulunda ise 75 metrelik dikey buz kaybı ölçüldü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TATLI SU KAYNAĞIYLA BENZERLİK

Verilere göre, 13 yıllık süreçte Grönland toplamda 2.347 kilometreküp buz kaybetti. Bu hacim, dünyanın en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan Victoria Gölü’nün toplam su miktarıyla benzerlik gösteriyor.

Bilim insanları, iki uydunun tamamlayıcı verilerinin birleştirilmesinin; deniz seviyesi artışı, okyanus akıntıları ve küresel hava modelleri üzerindeki etkileri anlamak için politika yapıcılar ve araştırmacılara yüksek doğrulukta kanıt sağladığını belirtti.