Dünya haritasına baktığımızda bazı ülkelerin yalnızca tek bir kıtayla sınırlı kalmadığını görüyoruz. Kimi ülkeler doğal sınırlarla iki kıtaya yayılırken, kimileri denizaşırı toprakları sayesinde farklı coğrafyalarda varlık gösteriyor. Türkiye bu konuda en bilinen örneklerden biri olsa da, aslında dünyanın farklı bölgelerinde benzer özelliklere sahip birçok ülke bulunuyor. İşte birden fazla kıtayla bağlantı kuran ülkeler…

1. Türkiye

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü görevi görüyor. Ülkenin Anadolu bölümü Asya’da yer alırken, Trakya kısmı Avrupa sınırları içinde bulunuyor. İstanbul ise iki kıtaya yayılan ender şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.

2. Rusya

Dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olan Rusya, hem Avrupa hem de Asya kıtasında topraklara sahip. Başkent Moskova ve St. Petersburg Avrupa tarafında bulunurken, ülkenin devasa doğu bölgesi Asya’ya uzanıyor. Ural Dağları ise genellikle kıtalar arasındaki sınır kabul ediliyor.

3. Mısır

Mısır’ın büyük bölümü Afrika kıtasında yer alsa da Sina Yarımadası sayesinde Asya’ya bağlanıyor. Bu özelliğiyle ülke, Afrika ve Asya arasında geçiş noktası oluşturan devletlerden biri olarak öne çıkıyor.

4. Kazakistan

Kazakistan’ın topraklarının büyük kısmı Asya’da bulunuyor. Ancak Ural Nehri’nin batısında kalan küçük bölge Avrupa kıtasına dahil kabul ediliyor. Bu nedenle ülke iki kıtaya yayılan devletler arasında gösteriliyor.

5. Amerika Birleşik Devletleri

ABD’nin ana kara toprakları Kuzey Amerika’da yer alıyor. Bununla birlikte Hawaii ve Pasifik’teki bazı adalar, coğrafi açıdan Okyanusya bölgesi içinde değerlendiriliyor. Bu durum ülkenin farklı kıtalarla ilişkilendirilmesine neden oluyor.

6. Birleşik Krallık

Birleşik Krallık Avrupa’da yer alsa da dünyanın farklı bölgelerinde denizaşırı topraklara sahip. Karayipler’de bulunan Bermuda gibi bölgeler sayesinde ülke farklı kıtalarda etkisini sürdürüyor.

7. Fransa

Fransa, denizaşırı toprakları sayesinde birden fazla kıtada varlık gösteren ülkelerden biri. Güney Amerika’dan Afrika’ya, hatta Okyanusya’ya kadar uzanan bölgeleri bulunuyor.

8. İspanya

İspanya, Kuzey Afrika kıyısındaki Ceuta ve Melilla şehirleri sayesinde Avrupa dışına taşan ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca Kanarya Adaları da coğrafi olarak Afrika’ya oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

9. Portekiz

Portekiz’e bağlı Azor Adaları, Atlantik Okyanusu’nda Avrupa ile Kuzey Amerika arasında yer alıyor. Takımadaların bazı bölümleri Kuzey Amerika levhası üzerinde bulunduğu için Portekiz zaman zaman kıtalar arası ülkeler arasında gösteriliyor.

10. Danimarka

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge olan Grönland, coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor. Bu nedenle Danimarka yalnızca Avrupa ile sınırlı kabul edilmiyor.

11. Yunanistan

Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki bazı adaları Anadolu kıyılarına oldukça yakın konumda bulunuyor. Bu nedenle ülke, bazı coğrafi yorumlarda Avrupa ile Asya arasında dolaylı bağ kuran devletlerden biri sayılıyor.

12. İtalya

İtalya’ya bağlı Lampedusa ve Lampione adaları, Sicilya’nın güneyinde yer alıyor ve Afrika kıtasına Avrupa’dan daha yakın kabul ediliyor. Bu durum ülkenin farklı kıtalarla ilişkilendirilmesine yol açıyor.

13. Venezuela

Venezuela, Güney Amerika’da yer alsa da Karayip Denizi’ndeki ada topluluklarını kontrol ediyor. Karayipler’in bazı sınıflandırmalarda Kuzey Amerika’ya dahil edilmesi nedeniyle ülke zaman zaman kıtalar arası ülkeler arasında anılıyor.

14. Şili

Şili’nin egemenliği altındaki Paskalya Adası, coğrafi olarak Okyanusya sınırlarında kabul ediliyor. Bu nedenle Şili, Güney Amerika dışında farklı kıtalarla bağlantı kuran ülkeler arasında gösteriliyor.

15. Hollanda

Hollanda’nın Karayipler’de bulunan Aruba ve Curaçao gibi denizaşırı bölgeleri, ülkenin Avrupa dışındaki kıtalarda da varlık göstermesini sağlıyor.

16. Yemen

Yemen, Asya kıtasında yer almasına rağmen Sokotra Adası sayesinde Afrika’ya oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle bazı değerlendirmelerde farklı kıtalarla bağlantılı ülkeler arasında yer alıyor.