Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray mağlubiyeti Fenerbahçe'yi sarsarken; şampiyonluk ipleri Sarı-Kırmızılılara verildi, Tedesco ile yollar ayrıldı ve Sarı-Lacivertlilerde 4 yıl içinde 4'üncü kez seçime gidileceği açıklandı.

Öte yandan İtalyan teknik adam ile gidilen yol ayrılığı, bazı futbolcular ve birçok Sarı-Lacivertli taraftarca sorgulandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise oyuncularla bir araya gelerek kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştı.

Sabah'ın haberine göre Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından soluğu Samandıra'da alan Başkan Saran, futbolcularla bir araya gelerek aldığı kararın nedenini açıkladı. Haberde; Saran'ın futbolculara şunları söylediği ifade edildi:

"Sizinle hep beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. Kalan 3 maçı kazanıp bunu başarın. Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik."