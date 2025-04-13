İskoçya'da Edinburgh Napier Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi alan Darren McConachie, bir süredir işitme kaybı yaşadığı için doktora gitmiş ve kulak enfeksiyonu şüphesiyle antibiyotik tedavisine başlanmıştı. Ancak gerçek, gece aniden bastıran bir ağrıyla ortaya çıktı.

"Kulağımın patladığını sandım. Basınç dayanılmaz boyuttaydı, sonra sert bir şeyin dışarı çıktığını hissettim. Elime aldım, telefon ışığıyla baktım... Gözlerime inanamadım. Bu, mumla kaplanmış küçük bir LEGO parçasıydı" diyen Darren, duyusunun normale dönmesinin ardından şaşkınlık yaşadığını belirtti.

20 YILLIK SESSİZ MİSAFİR

Olayın yaşandığı sırada 24 yaşında olan Darren, LEGO'yla en son dört-beş yaşlarındayken oynadığını, çocukluğunun büyük kısmını futbol figürleriyle ve kardeşleriyle oynayarak geçirdiğini söyledi. LEGO parçasının nasıl kulağına girdiğine dair hiçbir fikri olmadığını belirten Darren, "Muhtemelen 2000'lerin başında kaçtı ve 20 yıl boyunca orada kaldı" dedi.

Yeniden gittiği doktor, durumu öğrenince kısa süreliğine ne diyeceğini bilemedi. Darren'ın anlattığına göre doktor, "LEGO parçası vakası ilk değil ama bu kadar uzun süre içeride kalanına ilk kez şahit oluyorum" dedi.

Bugün işitmesi normalin üzerinde olan Darren, "Bazen herkesten daha iyi duyabiliyorum. Belki de LEGO kulağımdaki tüm pislikleri temizledi" diyerek durumdan mizahi bir dille söz etti...