Makine ve Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri olan özel kuvvetlerin operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni nesil tüfeği MKE 300 BLK'yi kamuoyuna tanıttı.

Modern muharebe sahasının değişen dinamikleri ve personel ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla tasarlanan bu silah, yüksek durdurucu gücü ile düşük ses profilini tek bir bünyede birleştirerek "sessiz güç" olarak nitelendiriliyor.

Özellikle yakın mesafe çatışmalar ve gizlilik gerektiren operasyonlar için optimize edilen tüfek, 300 Blackout kalibresi sayesinde sahada stratejik bir üstünlük vaat ediyor.

ÜÇ NAMLU SEÇENEĞİ SUNUYOR

Teknik donanımıyla dikkat çeken MKE 300 BLK, 14,5 inç, 9,8 inç ve 8 inç olmak üzere üç farklı namlu seçeneği sunarak her türlü görev senaryosuna uyum sağlayabilen modüler bir yapı sergiliyor.

Soğuk dövme teknolojisiyle üretilen dayanıklı namlusu, en zorlu iklim koşullarında ve yoğun ateş altında dahi yüksek isabet oranını korurken, ayarlanabilir gaz sistemi kullanıcıya yansıyan gaz miktarını azaltarak hem sistem ömrünü uzatıyor hem de tam otomatik atışlarda güvenilirliği artırıyor.

M-LOK arayüzlü serbest salınımlı el kundağı ise modern nişangah ve lazer sistemlerinin silaha hassas bir şekilde entegre edilmesine olanak tanıyor.

MERMİ SESİNİ MİNUMUMA İNDİRİYOR

MKE 300 BLK’nin en belirgin avantajlarından biri olan susturuculu kullanım performansı, subsonik mühimmat desteğiyle birleştiğinde merminin uçuş sesini minimuma indirerek personelin düşük akustik izle hareket etmesini sağlıyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ilk kez sergilenen bu yeni nesil platform, gelişmiş mühendislik altyapısı ve kompakt tasarımıyla Türk savunma sanayiinin oyun bozucu silahları arasındaki yerini aldı.