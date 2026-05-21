Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son dönemde ülke genelinde artırılan gıda denetimleri kapsamında yürütülen inceleme ve takip çalışmaları doğrultusunda bir işletmede denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, organik tarım logosunun taklit edilerek yumurtaların bu şekilde etiketlendiği ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

Denetimlerde toplam 42 bin adet sahte etiketli yumurtaya el konulurken, söz konusu ürünlerin tüketiciye ulaşmadan imha edildiği bildirildi. Yetkililer, organik ürünlerde etiket ve sertifikasyonun Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıt ve denetimine tabi olduğunu hatırlatarak, taklit ve tağşişe yönelik denetimlerin ülke genelinde aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

Hileli üretim yaptığı belirlenen işletmeye idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, tüketicilere ürünlerin etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu.