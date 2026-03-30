Polonya’nın sarp Świętokrzyskie Dağları, yüzyıllardır sakladığı karanlık bir sırrı nihayet araştırmacılara teslim etti. 2024 yılında gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, 18. yüzyılın en sıra dışı figürlerinden biri olan Antoni Jaczewicz’in izini sürerken, Polonya tarihinin en tuhaf "faili meçhul" vakalarından birini yeniden aydınlattı.

Keşif: Her Şey Tek Bir Altınla Başladı

Yedi yılı aşkın süredir bölgeyi karış karış tarayan Świętokrzyskie Keşif Grubu, aradıkları cevaba toprağın derinliklerinden gelen tek bir altın sikke ile ulaştı. Bu ilk buluntu, dağın yamacına yayılmış devasa bir hazinenin habercisiydi. Kazılar derinleştikçe, 17. ve 18. yüzyıllara ait gruplar halinde gömülmüş geniş bir koleksiyon ortaya çıkarıldı. Keşfedilen sikke stoğu içinde ortlar, altılıklar, patagonlar ve kopekler bulunsa da, en dikkat çekici parça 1648 tarihli bir Hamburg dükasıydı. Üzerinde Meryem Ana ve çocuk figürü işlenmiş olan bu altın sikkenin üzerindeki delik, onun bir zamanlar tılsımlı bir madalyon olarak taşındığını kanıtlıyor.

Bir Manipülasyon Ustası: Antoni Jaczewicz

Kielce İl Anıt Koruma Ofisi’nin kayıtları, hazinenin sahibi hakkında ürpertici bir portre çiziyor. Jaczewicz; sıradan bir münzevi değil, halkın çaresizliğini ranta çeviren bir sahte peygamberdi.

Büyük Kuzey Savaşı’nın yarattığı kaos ve veba salgını sırasında ortaya çıkan Jaczewicz, Meryem Ana’nın kendisiyle birlikte vahşi doğada yaşadığını ve ona mucizevi iyileştirme güçleri verdiğini iddia etti.

Şifa arayan halktan topladığı yüklü bağışlarla kısa sürede bir servet biriktirdi. Öyle ki, ganimetini korumak için özel bir muhafız birliği kurdu. Gücü arttıkça hırsı da büyüyen sahte peygamber, muhafızlarını çevredeki soyluların mülklerini yağmalamak ve hacıları soymak için kullanmaya başladı.

Adaletin Pençesi ve Kaybolan Ganimet

Jaczewicz’in karanlık saltanatı uzun sürmedi. 1708’de başlayan suç macerası, 1712’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıyla son buldu. Ancak yakalandığında, topladığı devasa servetin nerede olduğu asla öğrenilemedi.

300 yıl boyunca toprağın altında bekleyen bu "günahkar hazine", bugün artık bilim dünyasının hizmetinde. Polonya Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı koordinesinde koruma altına alınan sikkeler, Ostrowiec Świętokrzyski Tarih ve Arkeoloji Müzesi’nde uzmanlar tarafından analiz ediliyor.

Daha Fazlası Olabilir

Elde edilen bulgulara göre Antoni Jaczewicz efsanesine dair tüm detaylar henüz ortaya çıkarılmadı. Yerel otoriteler ve keşfi ortaya çıkaran araştırmacılara göre altınların bulunduğu çevrede Jaczewicz'e dair pek çok detay daha ortaya çıkarılabilir.