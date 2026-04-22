Son günlerde dijital platformlarda "Bluetooth kulaklıklar kanser yapıyor" temalı videolar adeta bir virüs gibi yayılıyor. Ölçüm cihazlarının çıkardığı o yüksek sesler, binlerce kişiyi kablolu kulaklıklara geri dönmeye zorladı, ancak Prof. Dr. Muhammed Keskin'in yayınladığı video, bu "görsel kaosun" perde arkasını aydınlattı.

Pek çok kişinin "öcü" gibi gördüğü radyasyon aslında ikiye ayrılır. Bluetooth kulaklıklar iyonize olmayan (non-ionize) radyasyon yayar. Bu ne anlama geliyor?

Bu dalgalar, hücrelerimizdeki DNA yapısını parçalayacak veya bozacak bir enerjiye sahip değildir.

Günlük hayatın vazgeçilmezi olan cep telefonları, kulaklıklardan çok daha güçlü sinyaller yayar. Telefonun kansere yol açtığına dair bile kesin bir kanıt yokken, çok daha zayıf olan Bluetooth'tan korkmak rasyonel değildir.

Asıl tehlike 'görünmez' değilmiş

Bilim insanları, radyasyon korkusunun gerçek sağlık risklerini gölgelediğine dikkat çekiyor. Kulaklık kullanımında asıl dikkat etmeniz gerekenler şunlar:

Uzun süreli kulak içi kullanım, nem birikmesine yol açarak mantar ve egzama riskini artırıyor.

Radyasyondan değil, yüksek sesten korkun! Yüksek ses seviyesi, işitme hücrelerini kalıcı olarak öldürüyor.

Videolardaki ölçüm cihazlarının ötmesi sadece cihazın hassasiyetiyle ilgili; hücrelerinizin yanmasıyla değil!