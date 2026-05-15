Baharın gelişiyle birlikte bahçe hazırlıkları hız kazanırken, uzmanlar evlerde her gün çöpe giden basit bir malzemenin bahçecilikte devrim yaratabileceğine dikkat çekti: Karton tuvalet kağıdı ruloları. Sosyal medyada paylaştığı pratik bilgilerle tanınan bahçecilik uzmanı Ish, bu atıkların doğru kullanıldığında hem bitki sağlığını koruduğunu hem de sürdürülebilir bir bahçe ekosistemi oluşturduğunu belirtti.

FİDELER İÇİN ÇOK KULLANIŞLI

Karton ruloların en verimli kullanım alanlarından biri tohum başlangıç saksılarıdır. İnce karton yapısı sayesinde bu rulolar, fideler büyüdüğünde doğrudan toprağa dikilebilme özelliğine sahip. Bu yöntem, özellikle köklerinin kurcalanmasından hoşlanmayan bezelye ve fasulye gibi bitkiler için idealdir. Rulolar zamanla toprakta çözünerek bitki köklerine engel olmadan yok olur.

KARBON KAYNAĞI İHTİYACINI KARŞILAR

Tuvalet kağıdı ruloları, ev tipi kompost yapımında ihtiyaç duyulan "kahverengi malzeme" (karbon kaynağı) ihtiyacını karşılar. Kompost yığınına eklenen parçalanmış kartonlar, solucanlar için besleyici bir ortam oluştururken toprak yapısını iyileştirir. Organik atıklarla katmanlandırılan rulolar, birkaç ay içinde parçalanarak besin değeri yüksek bir gübreye dönüşür.

KORUYUCU BİR KATMAN OLARAK KULLANILIYOR

Bahçecilikte karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan yabani otlarla mücadelede, karton rulolar koruyucu bir katman olarak kullanılabilir. Kesilip düzleştirilen rulolar bitki diplerine serildiğinde: Güneş ışığını keserek yabani otların çıkışını engeller, toprağın nemini korumasına yardımcı olur, geçiş mevsimlerindeki ani sıcaklık değişimlerine karşı bitki köklerine termal bir koruma sağlar.