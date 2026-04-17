Kahramanmaraş’ta biri öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırganın atış talimi yaptığı emniyete ait poligonda görevli polis memuru açığa alındı.

Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli'nin evdeki silahlarıyla okula saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin, saldırıdan iki gün önce babası tarafından götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait poligonda atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Poligonda görevli memurun görevden alınmasına ilişkin Kahramanmaraş Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M’nin İl Emniyet Müdürlüğü Açık Atış Poligonunda 13.04.2026 günü babası U.M ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi Polis Memuru M.Y aynı gün Valilik Makam onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.