Ankara'da siyasi gündemin olağanüstü bir hareketlilik kazandığını ifade eden AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici öngörülerde bulundu. Siyasi atmosferin büyük olaylara gebe olduğunu vurgulayan Tayyar, özellikle iktidarın büyük önem atfettiği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi'nin ardından bu hareketliliğin daha da artacağını öne sürdü.

Tayyar, bu süreçte siyasi ilişkilerin, mevcut ittifakların ve siyasi yelpazedeki dağılımın yeniden tanımlanabileceğini, bu dengelerin daralabileceğini veya genişleyebileceğini belirtti.

"Arka Kapı Diplomasisi Sürüyor"

Yaşanacak bu hareketliliğin, yeni Anayasa ve revizyon ihtimallerini ciddi şekilde güçlendirebileceğini öne süren Şamil Tayyar, perde arkasında yürütülen temaslara dikkat çekti. İhtimal verilmeyen sıcak gelişmelerin ve arka kapı diplomasisinin sürdüğünü belirten Tayyar, önümüzdeki döneme damga vuracak iki önemli gelişmeyii şu şekilde sıraladı:

Çözüm süreci,

CHP’deki mutlak butlan davası.

Bölgesel Risk Uyarısı: Şamil Tayyar, iç siyasetin yoğun gündemine rağmen dış dünyadaki gelişmelere de atıfta bulunarak, "İran savaşının seyri, iç siyasi gündemin önüne de geçebilir" uyarısında bulundu.

Erken Seçim İhtimali Var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pozisyonu Ne?

Gündemin tüm bu hararetli ve yoğun yapısına rağmen en rahat ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Tayyar, Erdoğan'ın siyasi stratejisine dair şu ifadeleri kullandı:

"Gündemin harareti içinde en rahat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla planı olduğu görülüyor."

Ankara kulislerinde zaman zaman tartışılan "baskın erken seçim" iddialarına da doğrudan yanıt veren Şamil Tayyar, başkentteki mevcut yoğunluk içinde böyle bir hesabı hissetmediğini ve buna ihtimal vermediğini belirtti. Deneyimli siyasetçi, açıklamasını "Sıcak yaz kapıda" sözleriyle sonlandırdı.