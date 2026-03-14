Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde dağıtılan yemekte “tek toynaklı et” tespit edilince başlatılan inceleme, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda üç kez birinci olan İngiliz kısrağı Smart Latch’i işaret etti.

DNA analizleri, kavurmadaki etin Smart Latch’e ait olduğunu doğruladı.

DAMIZLIK PLANINA İZİN VERİLMEDİ

Suat Topçu’ya ait olan Smart Latch, yarış kariyerinin ardından bacağındaki çatlak nedeniyle emekli edildi.

Sahibi Topçu, atı damızlık olarak değerlendirmek istedi ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, bacağındaki çatlakların çiftleşme sırasında kırığa dönüşme riski taşıdığı gerekçesiyle buna izin vermedi.

Değerinin 100 bin liranın üzerinde olduğu belirtilen atın gençlik döneminde 500 bin lirayı aşan bir bedelle anıldığı ifade edildi.

Emekliliğin ardından Smart Latch çeşitli etkinliklerde, dizi çekimlerinde ve binicilik faaliyetlerinde kullanıldı.

Bir süreliğine bir çiftliğe kiralanan at, daha sonra bir binicilik kulübüne hibe edildi.

Yenişafak'ın haberine göre, yaklaşık bir ay önce at hakkında bilgi almak isteyenlere Smart Latch’in öldüğü söylendi.

Ancak iddiaya göre atın hibe edildiği kulüp, hayvanı 50 bin liraya Mersin'de faaliyet gösteren ünlü bir market zincirine satıldı atın Mersin’e götürüldüğü ve burada kesime gönderildiği ileri sürüldü.

BAŞKA ATLAR DA TEHLİKEDE

Bölgede bazı atların da “öldü ve gömüldü” denilerek ortadan kaybolduğu öne sürülüyor.

İstanbul Adalar’da faytonların kaldırılmasının ardından boşa çıkan atların akıbeti hâlâ tartışma konusu.

'KAYBOLAN YARIŞ ATLARI...'

Sözcü TV'de konuşan Ekrem Açıkel, 'Bunu yapanlar ortaya çıksın... Daha önce birçok olaya da karıştığı görülecek. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, daha önce kaybolan yarış atlarını Meclis'te gündeme getirmişti. Özellikle Sultan Suyu Tarım İşletmesi’nde değeri 10 milyon lirayı bulan yarış atlarının kayıp olduğunu açıklamıştı.Atların akıbeti araştırılsın demişti' ifadelerini kullandı...

