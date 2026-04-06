Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Devler Ligi'nde bu hafta çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 7 Nisan Salı ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 mücadele oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar TSİ 22.00'de oynanacak. Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: 7 Nisan Salı: Real Madrid-Bayern Münih Sporting Lizbon-Arsenal 8 Nisan Çarşamba: Paris Saint-Germain-Liverpool Barcelona-Atletico Madrid

