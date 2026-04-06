Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Devler Ligi'nde bu hafta çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 7 Nisan Salı ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 mücadele oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar TSİ 22.00'de oynanacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
7 Nisan Salı:
Real Madrid-Bayern Münih
Sporting Lizbon-Arsenal
8 Nisan Çarşamba:
Paris Saint-Germain-Liverpool
Barcelona-Atletico Madrid