Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. 

Devler Ligi'nde bu hafta çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. 7 Nisan Salı ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 mücadele oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 14-15 Nisan'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar TSİ 22.00'de oynanacak. 

Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

7 Nisan Salı:

Real Madrid-Bayern Münih

Sporting Lizbon-Arsenal

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain-Liverpool

Barcelona-Atletico Madrid