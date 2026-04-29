Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun yarı final heyecanı devam ediyor. Yarı finaldeki ikinci maçta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İngiliz temsilcisi Arsenal kozlarını paylaştı. Madrid’deki Riyadh Air Metropolitano Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Konuk Arsenal’in tek golünü 44. dakikada penaltıda Gyökeres attı. Ev sahibi Atletico Madrid ise 56. dakikada Julian Alvarez ile skora denge getirdi.
DANNY MAKKELİE’DEN 3 PENALTI KARARI
Karşılaşmanın Hollandalı hakemi Danny Makkeliei mücadelede 3 kez beyaz noktaya gitti. Makkeliei’nin 79. dakikada verdiği penaltı kararı ise maça damga vurdu. VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltı iptal edilirken, Makkeliei’nin kararı büyük tartışma yarattı.
RÖVANŞ 5 MAYIS’TA İNGİLTERE’DE
Eşleşmenin rövanşı 5 Mayıs’ta İngiltere’de Arsenal’in ev sahipliğinde oynanacak. Bu turu geçen takım, PSG-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle 30 Mayıs’ta Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.