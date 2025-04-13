Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Şampiyonluk maçına çıkan Bursaspor'da Furkan Saki harika bir gol attı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında geriye düşen Bursaspor ilk yarının sonlarına doğru müthiş golle beraberliği yakaladı. Maçın 43. dakikasında sol taraftar ceza sahasında topla buluşan Furhan Saki attığı müthiş golle Bursa ekibine beraberliği getirdi.
Golden sonra futbolcular ve Bursaspor taraftarı büyük sevinç yaşadı.
(Görüntü yayıncı kuruluştan alınmıştır)
🐊 Furkan Sakı'nın çok uzaklardan attığı olağanüstü gol, skoru eşitledi! 🔥 #FutbolunKalbi pic.twitter.com/UqqdG4UC7B— HT Spor (@HTSpor) April 13, 2025