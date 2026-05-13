Uzmanlara göre şişelerin üzerindeki çizgili veya noktalı kabartmalar, ürünlerin ıslak elle daha rahat tutulmasını sağlıyor. Özellikle banyoda kaymayı önlemek amacıyla geliştirilen bu tasarım, şişenin elde daha sağlam kavranmasına yardımcı oluyor.

Bazı markalar ise bu kabartmaları görme engelli kullanıcıların ürünleri ayırt edebilmesi için kullanıyor. Özellikle şampuan ve saç kremi gibi birbirine benzeyen ürünlerde farklı yüzey şekilleri tercih ediliyor.

KULLANIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Üreticiler, plastik şişelerin banyodaki nemli ortamda kolayca kayabildiğini belirtiyor. Bu nedenle yüzeye eklenen kabartmalar sayesinde ürünlerin düşme riskinin azaltılması hedefleniyor.

Tasarım uzmanları ayrıca bu detayların yalnızca estetik amaç taşımadığını, kullanıcı deneyimini artıran işlevsel bir çözüm olduğunu vurguluyor.

GERÇEK İŞLEVİ ORTAYA ÇIKTI

Birçok kişi şampuan şişelerindeki kabartmaları sadece tasarım detayı sanıyordu. Ancak bu çıkıntıların aslında ürünün elde kaymasını önlemek ve kullanım kolaylığı sağlamak için üretildiği belirtildi. Özellikle ıslak zeminde güvenli tutuş sağlaması nedeniyle bu sistemin uzun yıllardır kullanıldığı ifade ediliyor.