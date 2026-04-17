Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılara ilişkin resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik içerikler paylaşan ve okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, suçu ve suçluyu öven paylaşımların alenen dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında 6’sı çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

