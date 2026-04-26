Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü kararlı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÜÇ İLÇEDE ŞAFAK OPERASYONU

Narkotik polisleri; İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, uyuşturucu trafiğine darbe vuracak nitelikte çok miktarda yasaklı madde ve teçhizat ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde; 1116 adet uyuşturucu hap, 142,5 gram sentetik uyuşturucu madde ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 100 mililitre asetonun yanı sıra 5,83 gram kokain muhafaza altına alındı. Aramalarda ayrıca birer adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile hassas ölçüm yapmaya yarayan 2 adet terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma düzeneğine de el konuldu. Gözaltına alınan 8 zanlı, gerekli işlemler için emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdüğü bildirildi.