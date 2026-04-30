Akıllı telefon pazarının liderlerinden Samsung, bu kez "akıllı gözlük" pazarına çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Meta ve Ray-Ban iş birliğine doğrudan rakip olacak cihaz, klasik bir gözlük şıklığını en gelişmiş yapay zeka özellikleriyle birleştiriyor.

EKRAN DEĞİL YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Samsung’un ilk modeli olan Jinju, geleneksel akıllı gözlüklerin aksine herhangi bir ekran içermiyor. Şirket, cihazı ağırlaştırmak yerine 50 gramlık hafif bir tasarım seçerek günlük kullanım konforunu ön planda tutmuş. Gözlükte ekran olmaması sizi yanıltmasın; cihazın kalbinde Google’ın Gemini yapay zekası ve giyilebilir cihazlar için özel olarak tasarlanan Android XR işletim sistemi yatıyor.

GEMİNİ İLE CANLI BİR DENEYİM

Gözlük üzerinden sadece sesinizle Google Haritalar'dan yol tarifi alabilir, anlık dil çevirisi yapabilir ya da baktığınız bir tabelanın anlamını sorgulayabilirsiniz. Üzerindeki 12 MP Sony IMX681 kamera, sadece fotoğraf ve video çekmekle kalmıyor, aynı zamanda yapay zekanın çevrenizi analiz etmesini sağlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Gözlüğün şık çerçevelerinin altında tam bir teknoloji canavarı yatıyor. Küçük br teknolojik açİşte Samsung akıllı gözlüğünün teknik özellikleri:

- İşlemci: Qualcomm Snapdragon AR1 (Giyilebilir teknolojiye özel optimize edilmiş).

- Bağlantı: Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi desteği.

- Ses: Kemik iletim teknolojisi ve yönlü hoparlörler (Müzik dinlerken dış dünyadan kopmazsınız).

- Batarya: 155 mAh kapasite.

- Camlar: Farklı ışık ortamlarına göre kararan/açılan fotokromik (geçişli) lensler.

GERÇEK BİR DENEYİM SUNACAK

Samsung’un bu stratejisi aslında bir yol haritası. Ekransız olan Jinju modelinin ardından, 2027 yılında “Haean” kod adlı ikinci bir modelin gelmesi bekleniyor. Bu premium modelde micro-LED ekran yer alacak ve gerçek bir artırılmış gerçeklik (AR) deneyimi sunulacak.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Sızıntılara göre, Samsung’un bu yeni oyuncağı 379 ile 499 dolar arasında bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Tanıtım için ise gözler Temmuz ayındaki Samsung Unpacked etkinliğine çevrilmiş durumda.