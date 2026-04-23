Samsung Electronics’in yarı iletken tesisleri önünde toplanan on binlerce işçi, yapay zeka teknolojilerinden elde edilen kardan daha fazla pay talep ederek tarihi bir protestoya imza attı.

Güney Kore’nin Pyeongtaek kentindeki devasa yarı iletken kompleksinin önünde bir araya gelen on binlerce Samsung çalışanı, şirketin yapay zeka (AI) patlamasından elde ettiği yüksek kazançların adil bir şekilde paylaştırılmasını talep etti. Yerel emniyet güçleri katılımcı sayısını 30 bin olarak açıklarken, sendika yetkilileri meydanda 39 bin kişinin toplandığını belirtti.

REKOR BONUS TALEBİ: İŞÇİ BAŞINA 400 BİN DOLAR

Samsung işçi sendikası, çip birimi çalışanlarına işletme karının yüzde 15'inin dağıtılmasını istiyor. Mevcut rakamlarla 40 trilyon wonu (yaklaşık 27 milyar dolar) aşan bu miktar, çalışan başına ortalama 400 bin dolardan fazla bir ikramiye ödemesi anlamına geliyor.

Şirket yönetimi ise şu ana kadar işletme karının yüzde 10’unu bonuslara ayırmayı, maaşlarda yüzde 6,2 oranında artış yapmayı ve düşük faizli konut kredisi gibi yan haklar sağlamayı teklif etti. Ancak sendika, yüzde 7 oranındaki ücret artışı talebinde ısrar ederek bu teklifi reddetti.

"KRİZİ YÖNETENLER DEĞİL, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞANLAR BAŞARDI"

Mitingde kalabalığa seslenen Samsung'un en büyük işçi sendikasının başkanı Choi Seung-ho, yönetimin sürekli "kriz" vurgusu yapmasını eleştirdi. Seung-ho konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şirket her yıl bir krizden bahsediyor. Ancak bu krizlerin ortasında Samsung Electronics'i ayakta tutan yönetim değil, burada bulunan çalışanlardır. Şirketi dünyanın lider yarı iletken üreticisi yapan; üretimi gerçekleştiren, süreçleri iyileştiren, gecelerce çalışan ve verimliliği artıran biz sendika üyeleriyiz."

SK HYNIX REKABETİ VE GREV KAPIDA

Güney Kore’nin en değerli şirketi olan Samsung, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarında yerel rakibi SK Hynix’in gerisinde kalmasının ardından toparlanma süreci yönetiyor. Micron ve SK Hynix ile birlikte Nvidia’nın yapay zeka hızlandırıcıları için üretim yarışına giren Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil HBM4 çiplerini müşterilerine sevk eden ilk şirket olmuştu.

Çalışanlar, rakip firma SK Hynix’in yıllık işletme karının yüzde 10’unu performans bonusu olarak dağıtmasını örnek göstererek hak arayışlarını sürdürüyor. Sendika, anlaşma sağlanamaması durumunda 21 Mayıs itibarıyla 18 günlük bir grev başlatma tehdidinde bulundu.

ŞİRKETTEN UZLAŞI MESAJI

Samsung sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret müzakerelerinde hızlı bir anlaşmaya varmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

On yıllardır sendikal faaliyetleri mesafeli bir şekilde yürüten Samsung’da, son yıllarda örgütlü emeğin güçlenmesiyle birlikte çalışanların taleplerini kamuoyu önünde daha sert ve kitlesel bir şekilde dile getirmesi dikkat çekiyor.